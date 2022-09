Bonus da 200 euro: da oggi al via le domande per tre milioni di autonomi (Di lunedì 26 settembre 2022) Da oggi e fino al 30 novembre i professionisti ordinistici iscritti alle Casse e gli autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata Inps con reddito 2021 inferiore a 35mila euro potranno chiedere l’aiuto anti inflazione da 200 euro Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 settembre 2022) Dae fino al 30 novembre i professionisti ordinistici iscritti alle Casse e glie i professionisti iscritti alla gestione separata Inps con reddito 2021 inferiore a 35milapotranno chiedere l’aiuto anti inflazione da 200

