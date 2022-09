Bonus Casa Under 36 in scadenza: ecco come fare domanda (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra due mesi scade il Bonus Casa Under 36. L’agevolazione dedicata agli Under 36 con Isee inferiore ai 40mila euro sta giungendo al termine. Sul calendario la data del 31 dicembre si avvicina sempre di più. ecco come fare domanda prima della scadenza. Bonus Casa Under 36 in scadenza L’agevolazione era stata introdotta dal Governo Draghi oltre alla garanzia Consap rafforzata sui mutui. Si tratta di un Bonus per coloro che non hanno superato i 36 anni di età e che vogliono acquistare la prima Casa senza pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto. I requisiti Rimangono quindi poco più di due mesi prima della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra due mesi scade il36. L’agevolazione dedicata agli36 con Isee inferiore ai 40mila euro sta giungendo al termine. Sul calendario la data del 31 dicembre si avvicina sempre di più.prima della36 inL’agevolazione era stata introdotta dal Governo Draghi oltre alla garanzia Consap rafforzata sui mutui. Si tratta di unper coloro che non hanno superato i 36 anni di età e che vogliono acquistare la primasenza pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto. I requisiti Rimangono quindi poco più di due mesi prima della ...

