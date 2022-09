Bonus carburante esteso: chi sono i nuovi beneficiari (Di lunedì 26 settembre 2022) Con l’approvazione del decreto Aiuti ter, il governo ha deciso di estendere il Bonus carburante a nuove categorie, in particolare alle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca a sostegno delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per la trazione dei mezzi impiegati in quelle attività. Bonus carburante, di cosa si tratta La misura contro il caro energia dà diritto a un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nei mezzi utilizzati per le attività, ma anche per il riscaldamento di serre e fabbricati. Nel testo si spiega che l’obiettivo del credito d’imposta del 20% è quello di “mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina”. Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Con l’approvazione del decreto Aiuti ter, il governo ha deciso di estendere ila nuove categorie, in particolare alle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca a sostegno delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per la trazione dei mezzi impiegati in quelle attività., di cosa si tratta La misura contro il caro energia dà diritto a un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nei mezzi utilizzati per le attività, ma anche per il riscaldamento di serre e fabbricati. Nel testo si spiega che l’obiettivo del credito d’imposta del 20% è quello di “mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina”. Il ...

Laura88CP : Sono arrivati i buoni carburante E il bonus nido. Due piccole gioie in mezzo a una giornata di merda. - infoiteconomia : Bonus carburante per più persone: ecco chi ne avrà diritto - infoiteconomia : Bonus carburante ampliato: ecco chi potrà averlo - ApportunityIt : Bonus Carburante, misure ulteriori per famiglie ed imprese - - moneypuntoit : ?? Bonus carburante per più persone: ecco chi ne avrà diritto ?? -