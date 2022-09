Bonus 200 euro per autonomi e professionisti al via da oggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Prendono il via oggi le domande del Bonus di 200 euro per gli autonomi ed i professionisti, previsto dal decreto Aiuti bis, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Il Bonus i questione ha l’obiettivo di controbilanciare l’effetto dell’inflazione e del calo del potere d’acquisto e, oltre ai lavoratori dipendenti, è stato esteso ad autonomi e professionisti appunto. Quando richiederlo e dove Il Bonus potrà essere richiesto al proprio Ente pensionistico, ad esempio l’Inps e le casse previdenziali dei professionisti, a partire da oggi 26 settembre dalle ore 12 e fino al 30 novembre 2022. La data di liquidazione è slittata di una settimana rispetto a quella originariamente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Prendono il viale domande deldi 200per glied i, previsto dal decreto Aiuti bis, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Ili questione ha l’obiettivo di controbilanciare l’effetto dell’inflazione e del calo del potere d’acquisto e, oltre ai lavoratori dipendenti, è stato esteso adappunto. Quando richiederlo e dove Ilpotrà essere richiesto al proprio Ente pensionistico, ad esempio l’Inps e le casse previdenziali dei, a partire da26 settembre dalle ore 12 e fino al 30 novembre 2022. La data di liquidazione è slittata di una settimana rispetto a quella originariamente ...

infoitinterno : Parte il 'click-day' per il bonus 200 euro ai lavoratori autonomi - infoitinterno : Via al bonus da 200 euro per le partite Iva: domani è il 'click-day'. Ecco come funziona - infoitinterno : Bonus 200 euro e 150 euro per lavoratori domestici - infoitinterno : Bonus 200 euro autonomi. Decreto in Gazzetta ufficiale, ora il via alle domande? - infoitinterno : Bonus 200 euro ai lavoratori autonomi, via alle domande -