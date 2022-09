Bonus 200 euro e 150 euro per partite Iva: domanda disponibile sul sito Inps (Di lunedì 26 settembre 2022) Le domande per avere il Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi con partita Iva sono disponibili sul sito dell’Inps. Dopo tanta attesa e con un recente sentore di slittamento a novembre, verso mezzogiorno di lunedì 26 settembre sul sito dell’Inps è comparsa una nuova notizia in evidenza: “Indennità una tantum 200 euro: domande fino al 30 novembre”. Scongiurato il click day, c’è tempo fino al 30 novembre per compilare la domanda (si fa telematicamente sul sito dell’Inps) e richiedere il Bonus. Che in realtà è doppio, perché, a seconda del reddito percepito nel 2021, si potrebbe avere anche un ulteriore Bonus da 150 ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Le domande per avere il200per i lavoratori autonomi con partita Iva sono disponibili suldell’. Dopo tanta attesa e con un recente sentore di slittamento a novembre, verso mezzogiorno di lunedì 26 settembre suldell’è comparsa una nuova notizia in evidenza: “Indennità una tantum 200: domande fino al 30 novembre”. Scongiurato il click day, c’è tempo fino al 30 novembre per compilare la(si fa telematicamente suldell’) e richiedere il. Che in realtà è doppio, perché, a seconda del reddito percepito nel 2021, si potrebbe avere anche un ulterioreda 150 ...

giampietrogiova : RT @giuseppetp55: Questo Conte grillino è una nebbia populista,dice la #Germania ha messo 200 mld€ per la crisi,a parte che anche noi ne ab… - ConfcommercioTN : #incentivi Bonus 200 e 150 euro per lavoratori autonomi e professionisti: come richiederlo ????… - FMB9977 : Non rispettando questo requisito non vengono erogati i 200€ e nemmeno i 150€ di bonus INPS. 'aver versato almeno un… - DanieleColonna : Nemici carissimi ,non possiamo guardare con invidia ai 200 mld della Germania ,quello è un paese serio ,non spreca… - wam_the : Bonus Partite Iva, dai 200 ai 150 euro: ecco cosa spetta -