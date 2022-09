Bonus 200 euro autonomi, liberi professionisti e Cassa Forense: come farne richiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Arriva il gran giorno per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e quanti fanno riferimento alla Cassa Forense per il Bonus 200 euro: da oggi, e fino al prossimo 30 novembre, è possibile richiedere il contributo unico per far fronte all’aumento dei costi dei carburanti. come richiedere il Bonus 200 euro: autonomi e Partite Iva Occorre dapprima fare una distinzione fra quanti richiederanno il Bonus 200 euro: non tutti potranno farlo direttamente all’INPS, perché alcune casse specifiche – come, ad esempio, la Cassa Forense ma anche l’INPGI per i giornalisti – hanno preferito ospitare su propria piattaforma ... Leggi su fmag (Di lunedì 26 settembre 2022) Arriva il gran giorno per i lavoratori, ie quanti fanno riferimento allaper il200: da oggi, e fino al prossimo 30 novembre, è possibile richiedere il contributo unico per far fronte all’aumento dei costi dei carburanti.richiedere il200e Partite Iva Occorre dapprima fare una distinzione fra quanti richiederanno il200: non tutti potranno farlo direttamente all’INPS, perché alcune casse specifiche –, ad esempio, lama anche l’INPGI per i giornalisti – hanno preferito ospitare su propria piattaforma ...

ilSicilia : #Salute #bonus Inps, bonus 200 euro: via alla procedura per richiedere ‘indennità una tantum’ - LiveSicilia : Bonus 200 euro, ecco chi potrà richiederlo ed entro quando - AntonioRandazz5 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Bonus 200 euro, via al click day, come richiederlo, a chi spetta, i requisiti - - qui_finanza : Bonus 200 euro o 350 euro ai giornalisti: chi ne ha diritto, i requisiti - giuliog : Bonus 200 euro per professionisti e autonomi: domande al via oggi | -