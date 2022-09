Bolzano, aereo atterra nel parcheggio di un supermercato: 5 feriti (Di lunedì 26 settembre 2022) Un aereo ultraleggero effettua un atterraggio di emergenza all’interno del parcheggio di un supermercato, a Bolzano. Siamo nella zona industriale della città altoatesina, davanti al supermercato Interspar. I testimoni riferiscono di aver visto l’aereo perdere quota, urtare con un’ala il tetto di un edificio e speronare, infine, tre auto: una parcheggiata e due in movimento. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Unultraleggero effettua unggio di emergenza all’interno deldi un, a. Siamo nella zona industriale della città altoatesina, davanti alInterspar. I testimoni riferiscono di aver visto l’perdere quota, urtare con un’ala il tetto di un edificio e speronare, infine, tre auto: una parcheggiata e due in movimento. L'articolo proviene da Inews24.it.

