Bologna | Mihajlovic incontra i tifosi | in regalo la bandiera serba esposta in trasferta

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 settembre 2022) La tifoseria delnon dimentica Sinisa. Domenica sera l’ex tecnico rossoblù, esonerato dopo una serie di risultati non soddisfacenti, hato una delegazione della curva bolognese e ha ricevuto unspeciale: ladai gruppi organizzati in giro per l’Italia. “All’inizio del tuo percorso abbiamo deciso di portarla in giro per tutta Italia nelle nostre trasferte, quindi ora abbiamo pensato di regalartela con le nostre firme”, le parole del tifoso rossoblù. Risposta pronta di Sinisa: “Ormai di serbi qui non ce n’è più uno quindi posso portarla a casa”. La moglie di, Arianna Rapaccioni, ha immortalato il momento e postato il video sui suoi social. SportFace.