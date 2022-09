Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Bollettino della Regione Campania sulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di lunedì 26 settembre 2022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni: oggi si registrano 564 nuovi contagi, 1 morto, 1.052 tamponi molecolari, 9 (0) ricoverati in terapia intensiva, 221 (+9) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di262022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 564 nuovi, 1 morto, 1.052 tamponi molecolari, 9 (0) ricoverati in terapia intensiva, 221 (+9) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

