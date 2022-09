Bollette, l’errore da non fare: scopri il trucco e il fine mese sarà più leggero (Di lunedì 26 settembre 2022) I tempi corrono e anche le Bollette. Meglio usare qualche escamotage per far risultare più “digeribile” le cifre accumulate. Siamo perfettamente a conoscenza dei tempi che corrono. La parola d’ordine… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 settembre 2022) I tempi corrono e anche le. Meglio usare qualche escamotage per far risultare più “digeribile” le cifre accumulate. Siamo perfettamente a conoscenza dei tempi che corrono. La parola d’ordine… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

saurogiuliani1 : @ferrarisergio4 che hai la piscina e riscaldi l'acqua come hai fatto se ce un errore lo ritrovi ma se l'hai consuma… - kittesencul : @marco_a_zona @LucaBizzarri Del resto cosa te ne frega che la vita PRIVATA, e il mestiere, di una ragazza, che qual… - NikSovversivo : @DanieleFerri10 @Autogrillocryp ma almeno lui non le spara grosse ! l’unico grave errore è non aver dato priorità a… - florio_emanuele : RT @trxtrx1: L'errore di Letta è pensare che gli italiani non sarebbero contenti di avere Orban al governo pur di avere lavoro, ordine soci… - robymark1 : RT @trxtrx1: L'errore di Letta è pensare che gli italiani non sarebbero contenti di avere Orban al governo pur di avere lavoro, ordine soci… -