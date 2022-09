BMW X1 - Questione di equilibrio | ecco come va la nuova Suv tedesca - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 settembre 2022) La BMW X1 è uno di quei modelli che non puoi sbagliare: nata inizialmente da una costola della Serie 1 di prima generazione - e caratterizzata da una connotazione inconfondibile, a metà strada tra la berlina due volumi e la Suv vera e propria - si è evoluta nel tempo in un prodotto più maturo: look e funzionalità da sport utility vera, con la seconda generazione, le hanno assicurato nel tempo un successo commerciale sempre più vasto, nonostante quel passaggio al motore trasversale e alla trazione anteriore che secondo molti era un tabù. Oggi, la terza serie, al debutto in autunno, è chiamata a confermare il suo ruolo di perno della gamma europea. Puntando sullo sviluppo dei punti di forza del modello precedente e aggiungendo una variante elettrica ricca di spunti d'interesse. Continuità stilistica... fino a un certo punto. Trattandosi di una vera e propria best seller per la BMW ...