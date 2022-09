Blonde | i segreti beauty della trasformazione di Ana de Armas in Marilyn Monroe

(Di lunedì 26 settembre 2022) Dalle parrucche alle ciglia finte, dal fondotinta ad hoc per ricreare la carnagione luminosa dell'iconica diva platinata fino alla varietà di rossetti per delinearne le labbra nella esatta tonalità ciliegia. Qui e ora vi sveliamo come l'attrice cubana è diventata

... mentre i sinistridel quartiere vengono a galla. Nel cast Naomi Watts, rivista ... star del Marvel Cinematic Universe per il franchise di Ant - Man che sarà presto visto nell'attesissimo...... Julianne Moore, Sadie Sink Leggi anche › Capelli rossi e pelle chiara: idi un ... Dal biondo Double Gold al castano Nutella, le tendenze colore capelli dell'autunno 2022 'Honey...Ana de Armas si è detta consapevole di quello che sarà il probabile destino delle sue scene di nudo presenti in Blonde: 'È disgustoso' ...L'acconciatura French twist anni 2000 sembra finalmente essere tornata in voga, sarà proprio questo l'hairstyle scelto per la prossima campagna pubblicitaria beauty di YSL. Protagonista della campaign ...