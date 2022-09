Biagio muore a 27 anni. Lottava da un mese in ospedale: “Eri il nostro guerriero” (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora tanto dolore in Italia per la perdita di una giovane vita. Biagio Noto è morto prematuramente a soli 27 anni, dopo aver combattuto duramente in un letto di ospedale a Palermo. Il ragazzo era stato colpito da un malore improvviso circa un mese fa ed era stato trasportato d’urgenza nel nosocomio siciliano. Nonostante per 30 giorni i medici lo abbiano tenuto vivo, nelle scorse ore il suo corpo ha smesso di lottare e il cuore si è purtroppo fermato. Una tragedia immensa per i familiari e i suoi numerosi amici. Biagio Noto è morto nel pieno della sua esistenza a Palermo e mai nessuno avrebbe potuto pensare che sarebbe stato colpito da un malore così grave e che si è poi rivelato fatale. Dopo che la notizia è circolata dappertutto, sui social network e in particolare su Facebook sono stati in tanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Ancora tanto dolore in Italia per la perdita di una giovane vita.Noto è morto prematuramente a soli 27, dopo aver combattuto duramente in un letto dia Palermo. Il ragazzo era stato colpito da un malore improvviso circa unfa ed era stato trasportato d’urgenza nel nosocomio siciliano. Nonostante per 30 giorni i medici lo abbiano tenuto vivo, nelle scorse ore il suo corpo ha smesso di lottare e il cuore si è purtroppo fermato. Una tragedia immensa per i familiari e i suoi numerosi amici.Noto è morto nel pieno della sua esistenza a Palermo e mai nessuno avrebbe potuto pensare che sarebbe stato colpito da un malore così grave e che si è poi rivelato fatale. Dopo che la notizia è circolata dappertutto, sui social network e in particolare su Facebook sono stati in tanti ...

ToninoAtti : RT @cronacacampania: Muore a 27 anni per aneurisma: Castelvetrano piange Biagio Noto - cronacacampania : Muore a 27 anni per aneurisma: Castelvetrano piange Biagio Noto - palermo24h : Muore a 27 anni per aneurisma: Castelvetrano piange Biagio Noto - GDS_it : #Castelvetrano sotto choc per la morte di un giovane di 27 anni. Biagio Noto è deceduto a quasi un mese dall'aneuri… -