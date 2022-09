Berlusconi: «Abbiamo una golden share sul rischio populismo» (Di lunedì 26 settembre 2022) Il leader di Forza Italia: ma sono sicuro che non dovremo usarla. Noi garanti dei rapporti con l’Unione europea e la Nato Leggi su corriere (Di lunedì 26 settembre 2022) Il leader di Forza Italia: ma sono sicuro che non dovremo usarla. Noi garanti dei rapporti con l’Unione europea e la Nato

berlusconi : Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lu… - Corriere : Berlusconi: «Abbiamo una golden share sul rischio populismo» - berlusconi : Abbiamo chiuso la nostra campagna elettorale nella mia, nella nostra Milano. Vedere il Teatro Manzoni pieno è stato… - claudia60_di : @francofontana43 Comunque con le affermazioni di Berlusconi su Putin e quelle di Zelensky con i 'suggerimenti'su cu… - askanews_ita : #Berlusconi: abbiamo la golden share sul rischio populismo #Elezioni #Governo -