Beppe Grillo e il nespolo: “Rigoglioso come il Movimento 5 Stelle” (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche Beppe Grillo commenta i risultati delle elezioni 2022. E lo fa da par suo: non rilasciando una dichiarazione ma inquadrando un nespolo. Sì: il fondatore, assieme a Gianroberto Casaleggio, del Movimento 5 Stelle paragona il partito al nespolo in questione. E lo fa con una similitudine: “Il grande nespolo, gliene abbiamo fatte di tutti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Anchecommenta i risultati delle elezioni 2022. E lo fa da par suo: non rilasciando una dichiarazione ma inquadrando un. Sì: il fondatore, assieme a Gianroberto Casaleggio, delparagona il partito alin questione. E lo fa con una similitudine: “Il grande, gliene abbiamo fatte di tutti L'articolo proviene da Inews24.it.

riotta : .@GiuseppeConteIT @roccocasalino han rimesso #M5S sui toni antichi, cancellando governi Conte II e #Draghi Ha fatto… - beppe_grillo : Verso il 2050! #dallapartegiusta - beppe_grillo : Un accelerato sviluppo del fotovoltaico non è solo un tema di rispetto di obiettivi europei, ma soprattutto di sopr… - KrellClaudio : @GianBandi @beppe_grillo ..e concludendo.. Poi vorrei vederVi indignati anche in quei casi di sfruttamento (e non v… - KrellClaudio : @GianBandi @beppe_grillo Concordo che l'RDC troppo spesso va in mano a delinquenti che se ne approfittano, l'RDC va… -