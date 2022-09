Beppe Grillo e il monologo davanti al nespolo | «Questo è il M5s | è vivo e continua a fare dei frutti bellissimi» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 settembre 2022) «Col tempo e con la paglia maturano le nespole e la canaglia», recita un antico proverbio italiano, ormai caduto in disuso. Il riferimento è all’uso della pazienza contro le «canaglie», ossia l’attesa di chi spera nel tempo affinché vi sia il passaggio dal periodo acerbo adolescenziale alla maturità adulta. Ciò vale anche per il frutto dell’albero in questione, le nespole, che nella simbologia botanica rappresentano la pazienza, la prudenza e la saggezza. Del resto si sa, è meglio non mangiare le nespole appena colte dall’albero, ma è meglio lasciarle maturare, ponendole in un cesto e riparandole con la paglia, per assaporarne successivamente il gusto, quando il frutto sarà maturato correttamente . E mentre lo spoglio delle schede, è proprio in una un albero diche il co-fondatore e ...