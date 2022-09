Beautiful anticipazioni | la madre di Finn è acerrima nemica dei Forrester e suo padre | chi è?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 settembre 2022) Pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata didi domani, 27 settembre 2022? Come sempre le nostreci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap americana e iniziamo dalla puntata di domani che ci aspetta su Canale 5 alle 13,40. Come avrete visto Steffy, nonostante i dubbi iniziali ha deciso di sposare il suoanche se sa poco di lui. Non lo ha mai visto con i suoi amici, con la sua famiglia e per questo avrebbe voluto conoscere i suoi genitori…(Tanner Novlan) è a disagio di fronte alle aspettative di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ansiosa di conoscere i suoi genitori. Ha provato a spiegare a sua moglie della sua situazione, del fatto che sia stato adottato e forse questo potrebbe bastare alla. Ma in realtà come noi ben ...