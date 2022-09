"Basta coi 15 secondi". Instagram rivoluziona le Storie (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli utenti di Instagram potranno pubblicare Storie fino a 60 secondi in un unico video, cade quindi il taglio automatico ogni 15 secondi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli utenti dipotranno pubblicarefino a 60in un unico video, cade quindi il taglio automatico ogni 15

gparagone : La prima casa non si tocca; non mi interessano le banche Quando si sono fatti i loro giochi finanziari, abbiamo se… - STEFANO20368041 : @Pierre8244309 Nel mio collegio la candidata di FDI ha vinto per 1100 voti sul candidato del PD con 16k di voti pre… - roderiu : Ora finalmente potranno ripristinare un governo serio, capace, e che soprattutto si interessa alle vere priorità de… - gicrisf : @paolinab @gui_sann @potere_alpopolo ma un'ottima campagna elettorale dove? Coi tweet su san gennaro, strizzando l'… - flywithselena_ : stiamo chiamando le cose coi giusti nomi, tranquillo. Tu intanto apri un libro di storia magari, basta quello del l… -