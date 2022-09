Basket, Mondiali femminili: Usa da record, 145 punti contro la Corea del Sud (Di lunedì 26 settembre 2022) Un Mondiale da record per gli Stati Uniti nella rassegna iridata di Basket femminile. A Sydney, in Australia, le americane hanno segnato 145 punti contro la Corea del Sud, due in più rispetto al precedente primato di 32 anni fa. Le americane, già qualificate ai quarti di finale, hanno vinto 145-69 nel quarto match del Girone A, cancellando così il record del Brasile del 1990 (vinse 143-50 contro la Malesia). Numeri record anche in altre voci: sono 56 i rimbalzi degli Usa contro i 20 dei Coreani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Un Mondiale daper gli Stati Uniti nella rassegna iridata difemminile. A Sydney, in Australia, le americane hanno segnato 145ladel Sud, due in più rispetto al precedente primato di 32 anni fa. Le americane, già qualificate ai quarti di finale, hanno vinto 145-69 nel quarto match del Girone A, cancellando così ildel Brasile del 1990 (vinse 143-50la Malesia). Numerianche in altre voci: sono 56 i rimbalzi degli Usai 20 deini. SportFace.

ansacalciosport : Basket:Mondiali donne; Corea Sud ko 145-69, per Usa record punti. Team americano nella storia,2 in più rispetto pri… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Mondiali donne: record di punti per gli Stati Uniti, battuta la Corea del Sud 145-69 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Mondiali donne: record di punti per gli Stati Uniti, battuta la Corea del Sud 145-69 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Mondiali donne: record di punti per gli Stati Uniti, battuta la Corea del Sud 145-69 - napolimagazine : Basket, Mondiali donne: record di punti per gli Stati Uniti, battuta la Corea del Sud 145-69 -