Basket, Coppa Italia 2023: la Final Eight del torneo si terrà a Torino (Di lunedì 26 settembre 2022) L’inizio ufficiale della stagione 2022-2023 del Basket Italiano è sempre più vicino e anche le notizie in merito alle manifestazioni che comporranno il calendario seguitano ad arrivare. Una di queste riguarda la Final Eight della Coppa Italia 2023, che si terrà in quel del Pala Alpitour, già in passato teatro della competizione, l’ultima volta nel 2012, quando a imporsi fu la Mens Sana Siena su Cantù. “Grazie a un accordo raggiunto in questi giorni – ha affermato Umberto Gandini, il CEO della Lega Basket – la competizione verrà giocata a Torino con grande supporto e ringraziamento che vanno al comune di Torino, alla regione Piemonte e alla camera di commercio di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) L’inizio ufficiale della stagione 2022-delno è sempre più vicino e anche le notizie in merito alle manifestazioni che comporranno il calendario seguitano ad arrivare. Una di queste riguarda ladella, che siin quel del Pala Alpitour, già in passato teatro della competizione, l’ultima volta nel 2012, quando a imporsi fu la Mens Sana Siena su Cantù. “Grazie a un accordo raggiunto in questi giorni – ha affermato Umberto Gandini, il CEO della Lega– la competizione verrà giocata acon grande supporto e ringraziamento che vanno al comune di, alla regione Piemonte e alla camera di commercio di ...

