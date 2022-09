Bambina va dal dentista per una carie e riporta un grave danno cerebrale permanente: la famiglia risarcita (forse) con 95 milioni di dollari (Di lunedì 26 settembre 2022) Bambina viene curata dal dentista, subisce un danno cerebrale e la famiglia viene risarcita (forse) con 95 milioni di dollari. Il tragico caso accaduto ad una tranquilla famigliola di Houston (Texas) è stato raccontato da tutti i siti web d’informazione statunitensi. Questi i fatti. Nel 2016 una bimba di 4 anni si è recata assieme ai genitori al Diamond dental price di Houston per curare una carie, ma secondo l’avvocato della famiglia la piccola è stata sedata in modo improprio causandole convulsioni ancora presenti dopo sei anni dall’intervento. Il caso finito a processo ha portato ad un colpevole: il dentista protagonista della nefasta anestesia. Nella sentenza si rileva che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)viene curata dal, subisce une laviene) con 95di. Il tragico caso accaduto ad una tranquilla famigliola di Houston (Texas) è stato raccontato da tutti i siti web d’informazione statunitensi. Questi i fatti. Nel 2016 una bimba di 4 anni si è recata assieme ai genitori al Diamond dental price di Houston per curare una, ma secondo l’avvocato dellala piccola è stata sedata in modo improprio causandole convulsioni ancora presenti dopo sei anni dall’intervento. Il caso finito a processo ha portato ad un colpevole: ilprotagonista della nefasta anestesia. Nella sentenza si rileva che il ...

FQMagazineit : Bambina va dal dentista per una carie e riporta un grave danno cerebrale permanente: la famiglia risarcita (forse)… - clarissa_gmai : @S1973As @AssiaVonNeumann Si legga la biografia dell'autrice australiana inventrice di Mary Poppins. Lei da bambina… - bsdebunker2 : RT @Betty36174919: Hanno arrestato una bambina di 12 anni e le persone dicono di averla sentito urlare “mamma” dal furgone, per chiedere ai… - Nazariy50227564 : @GennaroSenatore Sì ma tu supporti questo, più russi ci sono in UE più succederà. A Londra una bambina di 5 anni è… - MARINAfdcdcvbh1 : @notabadword_ No baru ha una Nipotina la figlia di sua cugina Una volta ha d'atto una,storia lui nella casetta gioc… -