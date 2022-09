Bambina di 2 anni si veste da regina Elisabetta, riceve una lettera di ringraziamento da Buckingham Palace (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la recente morte della regina Elisabetta II, persone di tutto il mondo sono in lutto per la sua scomparsa e riguardano alla sua storica vita. Un’adorabile storia dell’anno scorso, ci ricorda l’impatto che la regina ha avuto su persone di tutte le età e il potere che aveva di creare ricordi indimenticabili. Tutti gli anni, per Halloween e carnevale, le persone si inventano qualsiasi tipo di travestimento creativo e divertente. Ma in quanti possono dire di essere “degni di una regina”? L’anno scorso, il costume di Halloween di una Bambina americana ha commosso persone di tutto il mondo e ha anche attirato l’attenzione della regina d’Inghilterra. Jalayne Sutherland, Bambina di 2 anni di Florence, in Kentucky, l’anno ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la recente morte dellaII, persone di tutto il mondo sono in lutto per la sua scomparsa e riguardano alla sua storica vita. Un’adorabile storia dell’anno scorso, ci ricorda l’impatto che laha avuto su persone di tutte le età e il potere che aveva di creare ricordi indimenticabili. Tutti gli, per Halloween e carnevale, le persone si inventano qualsiasi tipo di travestimento creativo e divertente. Ma in quanti possono dire di essere “degni di una”? L’anno scorso, il costume di Halloween di unaamericana ha commosso persone di tutto il mondo e ha anche attirato l’attenzione dellad’Inghilterra. Jalayne Sutherland,di 2di Florence, in Kentucky, l’anno ...

