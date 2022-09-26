Balkan Ninnisi trama puntata 13 del 27 Settembre 2022

Serietv Turche

TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getirecegi, uzun yillar sonra yurtdisinda çekilen en iddiali yapimlardan biri olan “Balkan Ninnisi”nin 13. bölümü, 27 Eylül Sali aksami saat 20.00’de ekranlara gelecek.25.Eyl.2022 - Baba dizisinden müthis çalim… Ben Bu Cihana Sigmazam’i ezdi geçti. eylul sezonu ile birlikte sali aksamlari ekranda yine guclu rakipler karsi karsiyababa-dizisinden-muthis-calim-ben-bu-c ...