Balkan Ninnisi trama puntata 13 del 27 Settembre 2022 (Di lunedì 26 settembre 2022) Imparando i grandi segreti del passato, Jovanka accetta nonostante tutto la proposta di matrimonio di Ertan. Mentre Ertan è felice di incontrare il suo amore, i peccati passati della famiglia non lasceranno questi due amanti. Mentre Zafer sta scavando nel passato di Süleyman, pensa che ciò L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Kaan Turgut, che ha iniziato la sua carriera con Elveda Rumeli, ora prova nostalgia con i Balkan Ninnisi! Serietv Turche
Balkan Ninnisi... KONAKTA ÇEYIZ HAZIRLIKLARI BASLAR!TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getirecegi, uzun yillar sonra yurtdisinda çekilen en iddiali yapimlardan biri olan “Balkan Ninnisi”nin 13. bölümü, 27 Eylül Sali aksami saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Baba dizisinden müthis çalim… Ben Bu Cihana Sigmazam’i ezdi geçti25.Eyl.2022 - Baba dizisinden müthis çalim… Ben Bu Cihana Sigmazam’i ezdi geçti. eylul sezonu ile birlikte sali aksamlari ekranda yine guclu rakipler karsi karsiyababa-dizisinden-muthis-calim-ben-bu-c ...
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