Axl Rose | in libreria la nuova biografia

Si intitola "Axl – La biografia del leader dei Guns N' Roses" la biografia firmata da Ken Paisli che ripercorre la vita di Axl Rose. Axl Rose: quando esce la biografia? Nell'anno in cui Axl Rose compie 60 anni, Paisli unisce i punti di una vita costellata da abusi sessuali, problemi con la legge e milioni di dischi venduti. Donne bellissime, amori e rivalità, droga, alcool e sullo sfondo il rock a scandire il tempo di questa storia sul filo del rasoio. La biografia di oltre 300 pagine è un compendio completo della vita del frontman e della band, narrata attraverso le voci dei protagonisti. Una ricostruzione minuziosa che ha passato al setaccio 10 libri e oltre 500 tra interviste e dichiarazioni dal 1986 al 2021.

