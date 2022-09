Avvertitelo che ha più voti del suo partito | Sallusti incenerisce Rosato in diretta tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Urne chiuse, tempo di verdetti. E ognuno tira acqua al suo mulino. C'è chi prova a rivendicare vittorie, che ridimensiona le sconfitte e chi punta i riflettori sugli altri. Di sicuro c'è che a vincere sono il centrodestra e Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni primoe per distacco. E a commentare i risultati, a Quarta Repubblica di Nicola Porro in onda con uno speciale su Rete 4, ecco Ettoredi Italia Viva, esponente del terzo polo che si è presentato in coalizione con Carlo Calenda e Azione e che ha deluso le aspettative, soprattutto quelle dei leader. Il 10%, obiettivo dichiarato, appare molto lontano. Macanta vittoria: "Abbiamo raggiunto un risultato soddisfacente, il più grande alleato della Meloni è stato Enrico Letta per come ha condotto la campagna elettorale", picchia duro contro il leader Pd che ...