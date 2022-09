Avatar torna in testa al box office italiano con 1,6 milioni di euro (Di lunedì 26 settembre 2022) Il ruggito di Avatar conquista il box office italiano, il film torna al cinema in una riedizione che attira i fan incassando 1,6 milioni di euro. Una nuova scossa al box office italiano arriva dalla riedizione di Avatar, che fa ritorno in sala a 13 anni dall'uscita, accolto con calore dal pubblico italiano. Il film di James Cameron schizza in testa alla classifica degli incassi del weekend con 1,6 milioni di euro incassati in 297 sale. Risultato eccezionale che testimonia la fedeltà dei fan all'opera di Cameron e l'attesa crescete per Avatar: La via dell'acqua, primo dei quattro sequel previsti che approderà nei cinema il 14 dicembre. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022) Il ruggito diconquista il box, il filmal cinema in una riedizione che attira i fan incassando 1,6di. Una nuova scossa al boxarriva dalla riedizione di, che fa ritorno in sala a 13 anni dall'uscita, accolto con calore dal pubblico. Il film di James Cameron schizza inalla classifica degli incassi del weekend con 1,6diincassati in 297 sale. Risultato eccezionale che testimonia la fedeltà dei fan all'opera di Cameron e l'attesa crescete per: La via dell'acqua, primo dei quattro sequel previsti che approderà nei cinema il 14 dicembre. ...

