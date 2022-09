Atalanta, Gazzetta: “Ecco Zapata, fissato il rientro” (Di lunedì 26 settembre 2022) Atalanta Zapata- L’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia, nonostante le assenze dopo le convocazioni per la Nations League. I Bergamaschi sono tornati al centro sportivo di Zingonia, per la preparazione in vista della gara di domenica contro la Fiorentina. I Lombardi proveranno a tenere stretto il primo posto, a pari merito con il Napoli, sperando di riavere un big a disposizione. Infatti, Gasperini può sorridere in quanto Duvan Zapata è vicinissimo al rientro. Il Colombiano dopo aver avuto un problema ad inizio stagione al piede, è pronto a rimettere piede al Gewiss Stadium. Di seguito, vediamo cosa ci riferisce la Gazzetta sul recupero del 91: “Duvan Zapata è pronto, guarito dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori per tre partite, e Gasperini potrebbe ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 26 settembre 2022)- L’è tornata ad allenarsi a Zingonia, nonostante le assenze dopo le convocazioni per la Nations League. I Bergamaschi sono tornati al centro sportivo di Zingonia, per la preparazione in vista della gara di domenica contro la Fiorentina. I Lombardi proveranno a tenere stretto il primo posto, a pari merito con il Napoli, sperando di riavere un big a disposizione. Infatti, Gasperini può sorridere in quanto Duvanè vicinissimo al. Il Colombiano dopo aver avuto un problema ad inizio stagione al piede, è pronto a rimettere piede al Gewiss Stadium. Di seguito, vediamo cosa ci riferisce lasul recupero del 91: “Duvanè pronto, guarito dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori per tre partite, e Gasperini potrebbe ...

