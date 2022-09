ASviS presenta la sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 settembre 2022) Saràta il prossimo venerdì 30 settembre, dalle 11 alle 13, nella sede di Rai Radio in via Asiago 10 (Roma), ladeldell’, la manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare il Paese sui temi della sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale che quest’anno si terrà dal 4 al 20 ottobre. Il, che potrà essere seguito in presenza e in streaming, è organizzato dall’Alleanza Italiana per lo) che, con oltre 300 aderenti, è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e la ...