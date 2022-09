Astolfo il nuovo film di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli al cinema dal 20 ottobre (Di lunedì 26 settembre 2022) Astolfo un film di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli e Gianni Di Gregorio verrà presentato in GRAND PUBLIC alla Festa del cinema di Roma 2022 e uscirà in sala il 20 ottobre distribuito da LUCKY RED con Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata, Alberto Testone, Mauro Lamantia, Agnese Nano, Simone Colombari, Andrea Cosentino, Biagio Forestieri, Mariagrazia Pompei, Francesca Ventura e con Gigio Morra una produzione BIBI film con RAI cinema una coproduzione Italo Francese BIBI film-LE PACTE prodotto da Angelo Barbagallo distribuito da LUCKY RED Delle varie forze che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)undiDiconDiverrà presentato in GRAND PUBLIC alla Festa deldi Roma 2022 e uscirà in sala il 20distribuito da LUCKY RED conDi, Alfonso Santagata, Alberto Testone, Mauro Lamantia, Agnese Nano, Simone Colombari, Andrea Cosentino, Biagio Forestieri, Mariagrazia Pompei, Francesca Ventura e con Gigio Morra una produzione BIBIcon RAIuna coproduzione Italo Francese BIBI-LE PACTE prodotto da Angelo Barbagallo distribuito da LUCKY RED Delle varie forze che ...

