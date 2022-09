Assurdo Argentina: cosa chiederanno i calciatori prima del Mondiale! (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua il ritiro albiceleste. L’Argentina, che si prepara a un mondiale da protagonista e anche da favorita per la vittoria finale, dopo la vittoria contro l’Honduras per 3-0 trascinata da Messi sarà occupata contro la Giamaica per l’ultima amichevole prima della fine della sosta. Argentina Mondiale Qatar Emerge però un piccolo dettaglio dal ritiro dei campioni d’America: alcuni giocatori avrebbero fatto richiesta di non giocare l’ultima partita di campionato prima del mondiale in Qatar. Tra i giocatori coinvolti molti calciatori della Serie A. L’indiscrezione è stata lanciata dalla testata Argentina Doble Amarilla e sempre secondo l’articolo i calciatori farebbero anche ricorso a un aiuto della Conmebol (rappresentante dei calciatori ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Continua il ritiro albiceleste. L’, che si prepara a un mondiale da protagonista e anche da favorita per la vittoria finale, dopo la vittoria contro l’Honduras per 3-0 trascinata da Messi sarà occupata contro la Giamaica per l’ultima amichevoledella fine della sosta.Mondiale Qatar Emerge però un piccolo dettaglio dal ritiro dei campioni d’America: alcuni giocatori avrebbero fatto richiesta di non giocare l’ultima partita di campionatodel mondiale in Qatar. Tra i giocatori coinvolti moltidella Serie A. L’indiscrezione è stata lanciata dalla testataDoble Amarilla e sempre secondo l’articolo ifarebbero anche ricorso a un aiuto della Conmebol (rappresentante dei...

