Asensio a costo zero | tradimento clamoroso | ha firmato!

(Di lunedì 26 settembre 2022) Notizia bomba dalla Spagna: la scelta del madridista è decisamente sorprendente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La presa di posizione del Real Madrid può costare cara. Difatti, la scelta di non rinnovare da parte disi è tramutata in una situazione spiacevole all’interno del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

farfannnnn : Marco Asensio andrà al Barcellona a costo 0. Noi rinnoviamo Cuadrado. DIFFERENZE? -

... Simeone pronto a prenderlo azero. Dopo la sosta per le Nazionali inizierà un nuovo tour de ... Marco©LaPresseTutto questo con il big match di San Siro sempre più vicino: si prospetta un ...I catalani, sempre molto vigili per quanto riguarda i possibili colpi azero, starebbero infatti pensando al giocatore di origini olandesi come possibile colpo azero.è gestito ...Calciomercato Juve e Milan, chiusura a zero e tradimento per i cugini. Ecco le ultime dalla Spagna sul talentuoso attaccante ...Calciomercato Juve e Milan, le ultime notizie che trapelano dalla Spagna non sono affatto incoraggianti: Simeone pronto a prenderlo.