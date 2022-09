Ascolti tv 25 settembre 2022: Amadeus vince il Prime Time (Di lunedì 26 settembre 2022) Ascolti tv: Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La replica di Soliti Ignoti su Rai1 vince la gara degli Ascolti Tv di ieri sera con il 22,38% e 4,393 milioni di contatti. Domenica scorsa la replica di Le indagini di Lolita Lobosco aveva fatto il 19,1% e 2,855 milioni. Seconda piazza per Scherzi a parte che su Canale5 ha registrato l’11,18% di share media con 2,684 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, il programma di Enrico Papi aveva raccolto il 17,1% di share media con 2,048 milioni. Terza piazza per Italia 1 con Skyscraper che ha raggiunto il 6,73% di share e 1,251 milioni di spettatori. La settimana scorsa San Andreas Italia 1 era stata vista da 1,073 milioni di persone, il 6,9% di share. Ascolti tv altre reti Questa domenica In Onda – prima serata su La7 al 6,16% e 1,219 milioni, Quarta Repubblica ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 26 settembre 2022)tv: Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La replica di Soliti Ignoti su Rai1la gara degliTv di ieri sera con il 22,38% e 4,393 milioni di contatti. Domenica scorsa la replica di Le indagini di Lolita Lobosco aveva fatto il 19,1% e 2,855 milioni. Seconda piazza per Scherzi a parte che su Canale5 ha registrato l’11,18% di share media con 2,684 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, il programma di Enrico Papi aveva raccolto il 17,1% di share media con 2,048 milioni. Terza piazza per Italia 1 con Skyscraper che ha raggiunto il 6,73% di share e 1,251 milioni di spettatori. La settimana scorsa San Andreas Italia 1 era stata vista da 1,073 milioni di persone, il 6,9% di share.tv altre reti Questa domenica In Onda – prima serata su La7 al 6,16% e 1,219 milioni, Quarta Repubblica ...

