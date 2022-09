Arrivabene | assalto ad un top della difesa | pronta super offerta

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 26 settembre 2022) La Juventus sembraa porre rimedio condeciso a tornare sul mercato; il giocatore messo nel mirino è un top assoluto. Il mercato estivo dei bianconeri avrebbe dovuto risolvere diverse situazioni in casa Juventus; dopo le prime sette giornate i problemi sembrano, paradossalmente, essere aumentati. I punti di distacco dal primo posto sono sette, in Champions il rischio di non passare il girone è altissimo, il gioco non decolla e Allegri è finito, inevitabilmente, sul banco degli imputati. La sosta, da questo punto di vista, dovrà servire per ricaricare le batterie e portare i bianconeri, alla ripresa, in una condizione decisamente migliore rispetto a quella attuale. Nel frattempo, da quanto filtra, sembra chepossa tornare sul mercato con l’obiettivo di convincere un vero e proprio top player. AnsafotoSe ...