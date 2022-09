Arrampicata Sportiva, Coppa del Mondo: Garnbret e Yurikusa svettano a Jakarta nel Lead. 5° posto per Rogora (Di lunedì 26 settembre 2022) Janja Garnbret e Ao Yurikusa si dividono il successo a Jakarta, sede questo fine settimana di un nuovo round di Coppa del Mondo per quanto riguarda la speciale disciplina del Lead. Quinta piazza per Laura Rogora, in lotta fino all’ultimo per un posto nella Top3. Iniziamo dal settore femminile con la 23enne slovena che ha messo nuovamente tutti in riga arrivando in cima alla parete indonesiana. Giornata da incorniciare per la campionessa olimpica che ha preceduto la coreana Chaehyun Seo e la slovena Mia Krampl, rispettivamente in seconda e terza piazza a ’40’ ed a ’35+’. In base al risultato della semifinale è sfumato il quarto posto per la nostra Laura Rogora, ferma in quinta piazza a ’34+’ con il medesimo punteggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Janjae Aosi dividono il successo a, sede questo fine settimana di un nuovo round didelper quanto riguarda la speciale disciplina del. Quinta piazza per Laura, in lotta fino all’ultimo per unnella Top3. Iniziamo dal settore femminile con la 23enne slovena che ha messo nuovamente tutti in riga arrivando in cima alla parete indonesiana. Giornata da incorniciare per la campionessa olimpica che ha preceduto la coreana Chaehyun Seo e la slovena Mia Krampl, rispettivamente in seconda e terza piazza a ’40’ ed a ’35+’. In base al risultato della semifinale è sfumato il quartoper la nostra Laura, ferma in quinta piazza a ’34+’ con il medesimo punteggio ...

marilovesgr33n : @ScalezJunior Inutile che esageri, ti ho risposto che Draghi ha detto NO a Renzi e Calenda in conferenza stampa. Mi… - ScalezJunior : @marilovesgr33n C'erano anche Renzi e Calenda che lo avrebbero riportato in braccio al suo posto, ma a quanto pare,… - DisabiliNewscom : L’arrampicata sportiva per disabili o Paraclimbing è un attività sportiva in cui, i soggetti con disabilità fisica,… - DietrolaNotizia : L’Arrampicata sportiva italiana ha eletto a Curno i campioni la Coppa Italia Lead - zazoomblog : Arrampicata sportiva Coppa del Mondo: Laura Rogora quinta in qualifica a Jakarta comanda Garnbret - #Arrampicata… -