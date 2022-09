Arianna Meloni, la dedica alla sorella Giorgia su Facebook: «Se sapessero le tue ansie e le notti in bianco» (Di lunedì 26 settembre 2022) Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, ha condiviso su Facebook una dedica alla sorella. «Se solo sapessero l'ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 settembre 2022)di, ha condiviso suuna. «Se solol'ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a...

admmarialucia : RT @Corriere: Arianna Meloni e il post sulla sorella Giorgia: «Se sapessero le tue ansie e delle notti passate in bianco» - faithLouis423 : RT @Corriere: Arianna Meloni e il post sulla sorella Giorgia: «Se sapessero le tue ansie e delle notti passate in bianco» - infoitinterno : Arianna Meloni, toccante lettera a Giorgia: 'Io e te come Sam e Frodo, orgogliosa di essere tua sorella' - infoitinterno : Arianna Meloni e il post sulla sorella Giorgia: «Se sapessero le tue ansie e le notti passate in bianco - hankercrush : 'Arianna Meloni e il post sulla sorella Giorgia: «Se sapessero le tue ansie e delle notti passate in bianco».' Sai… -