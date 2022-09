Antonino Spinalbese parla di Santiago De Martino: il GF Vip non gradisce (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra le tante domande fatte ad Antonino Spinalbese dai suoi compagni del Grande Fratello Vip 6, c’è stata anche quella su chi avesse scelto il nome Luna Marì per la bimba che ha avuto con Belen Rodriguez. Lui ha risposto che Luna è stato scelto dal fratello, Santiago De Martino, mentre Marì l’ha aggiunto lui. Quando poi Giaele De Donà gli ha chiesto come avesse preso Santiago la nascita della sorellina, Antonino con qualche istante di esitazione ha esordito così: “È stato bellissimo, cioè è stato…”. Dalla regia, tuttavia, gli hanno spento il microfono, segno che il Grande Fratello non gradisce che Spinalbese parli di Santiago De Martino. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Giovanni Ciacci si ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra le tante domande fatte addai suoi compagni del Grande Fratello Vip 6, c’è stata anche quella su chi avesse scelto il nome Luna Marì per la bimba che ha avuto con Belen Rodriguez. Lui ha risposto che Luna è stato scelto dal fratello,De, mentre Marì l’ha aggiunto lui. Quando poi Giaele De Donà gli ha chiesto come avesse presola nascita della sorellina,con qualche istante di esitazione ha esordito così: “È stato bellissimo, cioè è stato…”. Dalla regia, tuttavia, gli hanno spento il microfono, segno che il Grande Fratello noncheparli diDe. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Giovanni Ciacci si ...

