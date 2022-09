Annalisa, con gli stivali altissimi scatena i fan | Che look (Di lunedì 26 settembre 2022) Ai fan di Annalisa non è di certo sfuggito il look che ha sfoggiato la loro beniamina: avete visto che stivali pazzeschi? Da non credere, guardate con attenzione. La star di Amici non smette mai di far parlare di sé. Questa volta lo ha fatto apparendo con un look a dir poco incredibile che ha L'articolo Annalisa, con gli stivali altissimi scatena i fan Che look chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 26 settembre 2022) Ai fan dinon è di certo sfuggito ilche ha sfoggiato la loro beniamina: avete visto chepazzeschi? Da non credere, guardate con attenzione. La star di Amici non smette mai di far parlare di sé. Questa volta lo ha fatto apparendo con una dir poco incredibile che ha L'articolo, con glii fan Chechemusica.it.

WittyTV : Tantissime curiosità su Annalisa e sul nuovo singolo di successo 'Bellissima'! Cliccate subito qui per non perdere… - WittyTV : NOW ON STAGE Annalisa con la sua super hit 'Bellissima'! Impossibile non cantare tutti insieme a lei ????? #Amici22 - matteosalvinimi : Ora in diretta con Annalisa Chirico. - protectnali : NO VABBE RAGA DUE ANNI FA AVEVO LA MIA PRIMA CONVERSAZIONE LIVE CON ANNALISA - PollyGalli : @Lukazzu @amicofracito @PrinceKastaDOr @maiunajoy @coreanalfabeta @annaiov1 @t_shirtism @SpiritoPasquale… -