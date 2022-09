Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni: «Spero che tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni» (Di lunedì 26 settembre 2022) Intervistata da Repubblica la madre della leader di Fratelli d'Italia definisce baggianate le accuse di neofascismo e invita alla calma e all'impegno: «La mia Giorgia ha fatto tutto da sola» Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 settembre 2022) Intervistata da Repubblica la madre della leader di Fratelli d'Italia definisce baggianate le accuse di neofascismo e invita alla calma e all'impegno: «La miaha fatto tutto da sola»

Michele02828265 : Non bastava la Sora Giorgia....ora abbiamo anche la Sora Anna Anna Paratore la madre di Meloni: 'La mia Giorgia h… - EmilioBerettaF1 : Anna Paratore la madre di Meloni: 'La mia Giorgia ha fatto tutto da sola, tolga subito la vergogna del reddito di c… - FiorinFulvio : Anna Paratore la madre di Meloni: 'Felice per Giorgia, spero tolga subito la vergogna del reddito di cittadinanza'… - serenel14278447 : Anna Paratore la madre di Meloni: 'Felice per Giorgia, spero tolga subito la vergogna del reddito di cittadinanza'… - NotizieVirgilio : ?? Meloni, parla la mamma: duro attacco al reddito di cittadinanza La mamma di Giorgia Meloni ha commentato la vitto… -