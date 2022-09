Andreoni su elezioni | ' peccato per Lopalco | sempre impegnato per Ssn'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - "Mi dispiace molto per Pier Luigi, un collega e una persona che si è moltoin questi due anni per la sanità pubblica. Crisanti eletto? Avere colleghi in Parlamento èuna cosa importante, mi auguro porti il giusto contributo sulle questioni scientifiche e sanitarie". Così all'Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando i risultati dei due colleghi, il virologo Crisanti candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, e l'epidemiologocandidato in Puglia per Articolo 1.