Andrea Giambruno | chi è il compagno di Giorgia Meloni che lei ha ringraziato dal palco

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 26 settembre 2022) I risultati delle elezioni sembravano già delineati a scrutini non ancora conclusi, durante la notte tra il 25 e il 26 settembre 2022., leader di Fratelli d’Italia, ha terminato il suo intervento al comitato di partito affermando: “Voglio ringraziare la mia famiglia,, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me. Ha vinto il centro destra guidato da FdI“.ha cosìdal, suoe padre di sua figlia, che le è stato accanto durante questo percorso. Vi raccomandiamo... Come il mondo ha accolto la vittoria di...