Amarcord Nokia 3310 | il telefono più amato dagli italiani

(Di lunedì 26 settembre 2022) Uno dei cellulari più di successo nella storia della telefonia è oggi oggetto di culto e vero e proprio tesoro per tanti appassionati. Stiamo parlando del mitico, il prodotto più iconico della casa di produzione finlandese. Prima del suo ritiro dal mercato, nel 2005, laaveva venduto ben 126 milioni di esemplari, riuscendo a battere qualsiasi record. Non tutti sanno, però, che ilattualmente è nuovamente in commercio: su Ebay, infatti, sarà possibile accaparrarsi uno degli iconici cellulari grigi alla modica cifra di 299,99 euro. A tessere le lodi di questo highlander della telefonia ci ha pensato nel 2015 il Ministro degli Esteri finlandese, indicando ilcome perfetta rappresentazione della sua gente: “Unindistruttibile. Il leggendario ...