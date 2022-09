Allerta meteo: misure, accorgimenti e consigli della protezione civile per evitare incidenti (Di lunedì 26 settembre 2022) L’estate così calda e prolungata è stata caratterizzata da numerosi incendi che hanno causato un disboscamento in tutto il territorio che potrebbe portare a eventuali smottamenti e caduta massi. L’Assessore comunale alla protezione civile, Paola Naimi, consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza in caso di Allerta meteo diramata dal dipartimento di protezione civile regionale e dai mezzi stampa comunali e di osservare i seguenti accorgimenti in caso di forti piogge e raffiche di vento: • evitare l’attraversamento di strade inondate qualora appaiano allagati in quanto la profondità dell’acqua potrebbe essere maggiore di quanto non appaia. La forza della precipitazione potrebbe ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 26 settembre 2022) L’estate così calda e prolungata è stata caratterizzata da numerosi incendi che hanno causato un disboscamento in tutto il territorio che potrebbe portare a eventuali smottamenti e caduta massi. L’Assessore comunale alla, Paola Naimi,a ai cittadini di alzare il livellonormale prudenza in caso didiramata dal dipartimento diregionale e dai mezzi stampa comunali e di osservare i seguentiin caso di forti piogge e raffiche di vento: •l’attraversamento di strade inondate qualora appaiano allagati in quanto la profondità dell’acqua potrebbe essere maggiore di quanto non appaia. La forzaprecipitazione potrebbe ...

DPCgov : ????Allerta ROSSA, lunedì #26settembre, su parte Basilicata ???? Allerta ARANCIONE in Calabria Molise Puglia Campania B… - DPCgov : ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord a… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, mercoledì #21settembre, su parte di Calabria e Sicilia ? L'allerta ti avvisa che potr… - infoitinterno : Allerta meteo 'gialla' sulla Campania fino a martedì - TeleradioNews : Regione Campania – Da allerta Arancione ad allerta Giallo - Dalle ore 00.00 di oggi, martedì 27 settembre 2022 entr… -