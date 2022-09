Allerta meteo a Roma e nel Lazio lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022: le previsioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il brutto tempo continua a flagellare la nostra Penisola. La Protezione civile ha diramato l’Allerta meteo per la giornata di oggi, 26 settembre 2022, per precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporali soprattutto a sud. Un’allarme previsto anche per la giornata di domani 27 settembre 2022, quando è prevista, comunque, pioggia a carattere di rovescio o temporali. L’Allerta meteo dell’agenzia regionale della protezione civile dipende sia dalla quantità e dall’intensità di pioggia prevista sia dallo stato di saturazione del suolo. Uno stato di allarme che parte dalle prime ore di oggi pomeriggio 26 settembre per le prossime 24/36 ore. La Protezione civile regionale Allerta gli Enti locali La comunicazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Il brutto tempo continua a flagellare la nostra Penisola. La Protezione civile ha diramato l’per la giornata di oggi, 26, per precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporali soprattutto a sud. Un’allarme previsto anche per la giornata di domani 27, quando è prevista, comunque, pioggia a carattere di rovescio o temporali. L’dell’agenzia regionale della protezione civile dipende sia dalla quantità e dall’intensità di pioggia prevista sia dallo stato di saturazione del suolo. Uno stato di allarme che parte dalle prime ore di oggi pomeriggio 26per le prossime 24/36 ore. La Protezione civile regionalegli Enti locali La comunicazione ...

