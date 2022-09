Allegri nella bufera, nuovo attacco e decisione ormai presa (Di lunedì 26 settembre 2022) La Juventus si prepara a tornare in campo, ma la situazione resta alquanto preoccupante: arriva un nuovo attacco a Massimiliano Allegri Testa bassissima verso il Bologna. Domenica 2 ottobre, a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 26 settembre 2022) La Juventus si prepara a tornare in campo, ma la situazione resta alquanto preoccupante: arriva una MassimilianoTesta bassissima verso il Bologna. Domenica 2 ottobre, a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

_Omar444_ : RT @Andrea_in_lutto: Ascesa della Meloni e ritorno dell’Allegri Ball nella stessa settimana - sportli26181512 : Kulusevski: 'Alla Juve non funzionava, andare via la scelta migliore. La differenza tra Conte e Allegri è netta': D… - Andrea_in_lutto : Ascesa della Meloni e ritorno dell’Allegri Ball nella stessa settimana - ZonaBianconeri : RT @Diotreme1: TEGOLA PER ALLEGRI! La #Juventus perde Fabio #Miretti. Il giovane centrocampista nella nazionale italiana under 21 ha avuto… - Diotreme1 : RT @Diotreme1: TEGOLA PER ALLEGRI! La #Juventus perde Fabio #Miretti. Il giovane centrocampista nella nazionale italiana under 21 ha avuto… -