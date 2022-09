Alle 23 ha votato il 63,95% degli elettori, nel 2018 era il 73 (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle elezioni per il rinnovo della Camera Alle ore 23 ha votato il 63,95% degli aventi diritto (dati relativi a 7.901 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato Alle urne il 73,01% degli elettori per la Camera. Tra le regioni, il calo più grande rispetto al 2018 si registra al Sud. In Sicilia, Campania e in Molise è quasi -15%, in Calabria e Puglia -13. Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022)elezioni per il rinnovo della Cameraore 23 hail 63,95%aventi diritto (dati relativi a 7.901 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale delalla stessa ora si era recatourne il 73,01%per la Camera. Tra le regioni, il calo più grande rispetto alsi registra al Sud. In Sicilia, Campania e in Molise è quasi -15%, in Calabria e Puglia -13.

berlusconi : Ho votato. Ho fatto il mio dovere, come sempre, per il mio Paese. Per la prima volta, ho visto la fila ai seggi.… - Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati s… - GianlucaVasto : Draghi ha appena votato. Pare che abbia messo la sua introvabile agenda dentro la scheda. Alle 23 vedremo se esiste ?? - dividehemmings : mai una volta in vita mia ho votato per qualcosa che poi ha vinto manco alle elezioni studentesche al liceo - Claudia19485227 : RT @Cambiacasacca: Alle exit poll ho dichiarato di aver votato per la bonino. Il tizio mi fa 'senta, sia serio, io sono qui per lavorare'. -