“Allarmi son tornati”: preparatevi al delirio della sinistra. E a fregarvene (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – “E’ tornato il fascismo, l’estrema destra, la destra estrema, Mussolini”. Oppure: “E’ l’avvento del sovranismo truce, del populismo fanatico, Orban ha invaso l’Italia”. preparatevi al delirio e a fregarvene, perché saranno tutte baggianate folgoranti. Dai media internazionali, quelli di sinistra presentatici come insindacabili dai media italiani – a loro volta di sinistra – a vip e influencer di casa nostra. Sarà tutto un can-can di pagliacciate in assenza di accettazione dell’avversario politico. Perché per “i più democratici” è intollerabile il pronunciamento del demos allorché non segue, supinamente, i loro diktat. Demonizzare il popolo becero per poi lamentarsi che il popolo non vota come dicono lor signori, strepitoso harakiri politico dei globalisti di tutto il mondo uniti. E’ ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – “E’ tornato il fascismo, l’estrema destra, la destra estrema, Mussolini”. Oppure: “E’ l’avvento del sovranismo truce, del populismo fanatico, Orban ha invaso l’Italia”.ale a, perché saranno tutte baggianate folgoranti. Dai media internazionali, quelli dipresentatici come insindacabili dai media italiani – a loro volta di– a vip e influencer di casa nostra. Sarà tutto un can-can di pagliacciate in assenza di accettazione dell’avversario politico. Perché per “i più democratici” è intollerabile il pronunciamento del demos allorché non segue, supinamente, i loro diktat. Demonizzare il popolo becero per poi lamentarsi che il popolo non vota come dicono lor signori, strepitoso harakiri politico dei globalisti di tutto il mondo uniti. E’ ...

IlPrimatoN : Ma quale fascismo, in Italia ha solo vinto la destra. E' la democrazia, bellezze ? Eugenio Palazzini… - fiordisale : @schnitzlerrr Trovo curioso questo astio selettivo Non so, so gusti eh a me personalmente darebbe più soddisfazion… - albertocaldana : RT @dibellagf: Allarmi son sfascisti! Meloni: cambieremo la Costituzione anche da soli;Salvini: servizio militare obbligatorio(per aver ris… - Marcell78225090 : RT @dibellagf: Allarmi son sfascisti! Meloni: cambieremo la Costituzione anche da soli;Salvini: servizio militare obbligatorio(per aver ris… - Carmine95225074 : RT @dibellagf: Allarmi son sfascisti! Meloni: cambieremo la Costituzione anche da soli;Salvini: servizio militare obbligatorio(per aver ris… -