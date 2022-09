Alla sinistra restano solo le barricate: la Meloni vince e li rovina (Di lunedì 26 settembre 2022) Quando la nuova maggioranza si insedierà e comincerà a lavorare, non si tratterà più, per l'opposizione, di un'azione pubblica sbagliata, di provvedimenti emendabili, di riforme inopportune: si tratterà di attentati Alla democrazia, di maneggi di una schiatta criminale, di un insulto continuo Alla presentabilità del Paese. E ad opporvisi non saranno gli strumenti ordinari del confronto parlamentare, ma le piazze del vaffanculo e del 25 Aprile, il lavorìo delle procure della Repubblica, la strumentalizzazione degli alti moniti, le corrispondenze in vernacolo Ue, la pirateria della televisione di Stato e della stampa coi fiocchi. Si denuncerà il decadimento democratico del Paese a prescindere da come questo è amministrato, e per il sol fatto che ad amministrarlo non sarà il presidio Bella Ciao, per il sol fatto che il campiere progressista non sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Quando la nuova maggioranza si insedierà e comincerà a lavorare, non si tratterà più, per l'opposizione, di un'azione pubblica sbagliata, di provvedimenti emendabili, di riforme inopportune: si tratterà di attentatidemocrazia, di maneggi di una schiatta criminale, di un insulto continuopresentabilità del Paese. E ad opporvisi non saranno gli strumenti ordinari del confronto parlamentare, ma le piazze del vaffanculo e del 25 Aprile, il lavorìo delle procure della Repubblica, la strumentalizzazione degli alti moniti, le corrispondenze in vernacolo Ue, la pirateria della televisione di Stato e della stampa coi fiocchi. Si denuncerà il decadimento democratico del Paese a prescindere da come questo è amministrato, e per il sol fatto che ad amministrarlo non sarà il presidio Bella Ciao, per il sol fatto che il campiere progressista non sarà ...

