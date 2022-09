Alla conferenza stampa del trionfo di Fdi, Meloni non c’è. Lollobrigida: «Ragioniamo su come modificare il Pnrr» (Di lunedì 26 settembre 2022) Non anticipazioni sulla composizione del prossimo governo, né tempistiche o equilibri da rispettare per garantire stabilità Alla coalizione di centrodestra. E soprattutto mancava lei, la leader Giorgia Meloni, che non si è presentata nella sala stampa allestita nell’hotel Parco dei Principi, a Roma. «La nostra presidente è già al lavoro su diversi dossier. Ha degli impegni, ieri ha parlato Alla stampa – e lo farà di nuovo anche – nei prossimi giorni. Oggi aveva altre cose importanti da fare, anche perché c’è un governo da creare». Così Luca Ciriani, capogruppo al Senato, ha motivato l’assenza di Meloni. Con lui, sul palco in cui campeggiavano i tricolori, Francesco Lollobrigida, capogruppo Alla Camera, e Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione del ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Non anticipazioni sulla composizione del prossimo governo, né tempistiche o equilibri da rispettare per garantire stabilitàcoalizione di centrodestra. E soprattutto mancava lei, la leader Giorgia, che non si è presentata nella salaallestita nell’hotel Parco dei Principi, a Roma. «La nostra presidente è già al lavoro su diversi dossier. Ha degli impegni, ieri ha parlato– e lo farà di nuovo anche – nei prossimi giorni. Oggi aveva altre cose importanti da fare, anche perché c’è un governo da creare». Così Luca Ciriani, capogruppo al Senato, ha motivato l’assenza di. Con lui, sul palco in cui campeggiavano i tricolori, Francesco, capogruppoCamera, e Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione del ...

