Alla Camera maggioranza relativa FdI al 26,20%, il Pd al 19,18% (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla Camera Fratelli d'Italia è il primo partito, con il 26,20%. E' il dato pressochè definitivo mancando i risultati di meno di un migliaio di sezioni sulle 61.147 sparse sul territorio nazionale. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022)Fratelli d'Italia è il primo partito, con il 26,20%. E' il dato pressochè definitivo mancando i risultati di meno di un migliaio di sezioni sulle 61.147 sparse sul territorio nazionale. ...

matteosalvinimi : Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE???? - ferrazza : Per capire la follia di questa legge elettorale, secondo gli exit poll il Pd ha preso quasi il doppio dei voti dell… - borghi_claudio : Vi cito alcune situazioni dove non si può perdere neanche un voto: il plurinominale COMO alla Camera. In seconda po… - DiegoNatoli2 : RT @m_spagna: Italia viva passa dal furto di 28 seggi alla camera e 17 al senato a sbafare qualche cadrega a azione. Ringraziamo #calenda p… - IlNuovoTorrazzo : Elezioni. Crema, così l'uninominale alla Camera -