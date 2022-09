Alex Belli dimentica Soleil Sorge, l’anniversario da sogno con Delia Duran: «Dopo tante battaglie siamo ancora qua» (Di lunedì 26 settembre 2022) Sembra ieri che Alex Belli faceva il suo ingresso al Gf Vip inaugurando una stagione di amori, ripicche e gelosie nell’ormai celebre triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. E invece è già trascorso un anno, l’ultimo in ordine di tempo dell’ormai consolidata relazione con la modella venezuelana. Alex Belli, l’anniversario da sogno con Delia L’ex vippone ha postato in queste ore alcuni scatti dalla magnifica cornice di Villa San Vigilio, sul lago di Garda, dove la coppia sta trascorrendo il proprio quarto anniversario da sogno. Scorci magnifici e un sole da favola a bordo del loro matoscafo, mentre in lontananza si scorge la storica dimora. Un weekend fuori porta ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 26 settembre 2022) Sembra ieri chefaceva il suo ingresso al Gf Vip inaugurando una stagione di amori, ripicche e gelosie nell’ormai celebre triangolo amoroso con. E invece è già trascorso un anno, l’ultimo in ordine di tempo dell’ormai consolidata relazione con la modella venezuelana.daconL’ex vippone ha postato in queste ore alcuni scatti dalla magnifica cornice di Villa San Vigilio, sul lago di Garda, dove la coppia sta trascorrendo il proprio quarto anniversario da. Scorci magnifici e un sole da favola a bordo del loro matoscafo, mentre in lontananza si scorge la storica dimora. Un weekend fuori porta ...

